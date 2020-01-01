غدا الأحد... استكمال عمليات صرف المعاشات بناء على توجيهات الرئيس"السيسي"

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف المعاشات لأصحابها قبل عيد الأضحى، تواصل الهيئة القومية للمعاشات من غدا الأحد استكمال صرف المعاشات وفقا للجدول المحدد لذلك بحسب قيمة المعاش، والتى كانت قد بدأت بصرفها يوم الخميس الماضي لمن يحصلون على معاش بقيمة اقل من 1000 جنيه.

ومن المقرر أن تستمر عملية صرف المعاشات غد لمن يتقاضون معاش بقيمة أعلى من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو وحتى يوم الاثنين، بعدها سيتم صرف المعاش يومي الثلاثاء والأربعاء لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات

ويجوز لأصحاب المعاشات سحبها من كافة ماكينات الصراف الآلي التابعة لأي بنك بدون فرض أي رسوم في حالة صرفه من البنك الذي لم تصدر منه بطاقة المعاش.