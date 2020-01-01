طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي من السجل المدني والمستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لاستخراج بطاقة جديدة بالبيانات الحديثة

السبت 25/يوليه/2020 - 05:13 م
بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي من السجل المدني والمستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لاستخراج بطاقة جديدة بالبيانات الحديثة

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، طريقة تجيد بطاقة الرقم القومي والمستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لاستخراج بطاقة جديدة بالبيانات الحديثة.

ويفضل أن يتم تجديد بطاقة الرقم القومي فور انتهائها أو في حال تغيير محل الإقامة أو تغيير الحالة الاجتماعية أو تغيير المسمى الوظيفي، لأنه في حال تأخر المواطن في تحديث البيانات أو تجديد البطاقة المنتهية سوف يدفع غرامة على هذا التأخير.

وتعتبر بطاقة الرقم القومي هي وثيقة الهوية الرسمية في مصر، والتي يتم التعامل بها في كل المصالح الحكومية المختلفة.

تجديد بطاقة الرقم القومي من السجل المدني
يتم تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال التوجه إلى السجل المدينة لتجديد البطاقة وتقديم الأوراق المطلوبة أو تقديم استمارة التقديم.

الخطوة الأولى: 
شراء استمارة تجديد البطاقة من مصلحة الأحوال المدنية في أٌرب مكتب من محل الإقامة.

الخطوة الثانية: 
كتابة البيانات صحيحة دون أي أخطاء.

الخطوة الثالثة: 
تقديم الاستمارة إلى المصلحة ومعها صورة من البطاقة المنتهية أو أًل البطاقة المنتهية أو جواز السفر لإثبات هوية الشخص.

الخطوة الرابعة: 
إحضار صورة من شهادة الميلاد ومن وثيقة الزواج للمتزوجين.

الخطوة الخامسة: 
إذا كان المواطن من أصحاب المهن النقابية فعليه اعتماد مهنته أولا، وإذا كان عاملا في القطاع الخاص يقوم بتقديم خطاب التأمينات من الجهة المختصة، ولو كن صاحب سجل تجاري يقدم ما يثبت ذلك.

الخطوة السادسة: 
تقديم صورة من المؤهل الدراسي والاطلاع على أًصل الشهادة.

الخطوة السابعة: 
تقديم كل هذه المستندات كل على حسب حالته إلى المصلحة واستلام وصل، وانتظار المدة التي يحددها الموظف وتقريبا اسبوعين لاستلام البطاقة.

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا
هناك طريقة أخرى يتم من خلالها تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا واستلام البطاقة عن طريق البريد، وذلك وفق الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة الحكومة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- اختر خدمات الرقم الوقمي.

- اختر حالة التجديد سواء تجديد، أو بطاقة أول مرة أو تغيير البيانات أو عمل بدل فاقد.

- اكتب بيانات صحيحة ورقم هاتفك وعنوانك والبريد الإلكتروني.

- الدفع الإلكتروني على الموقع أو اختيار الدفع وقت الاستلام.

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي من السجل المدني والمستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لاستخراج بطاقة جديدة بالبيانات الحديثة

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