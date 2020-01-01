مبابي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير كرة القدم

السبت 25/يوليه/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
وجه كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، رسالة شكر وعرفان إلى جماهير كرة القدم، وذلك عقب تعرضه لإصابة قوية في المباراة التي جمعت فريقه بالأمس مع سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، وانتهت بفوز الفريق الباريسي بهدف نظيف جعله يحصد لقب البطولة الفرنسية.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الإصابة حتى الآن ولكن يبدو أن فرص مشاركة اللاعب في دوري أبطال أوروبا، لدى استئناف المسابقة الشهر المقبل، أصبحت محل شك.

واستبدل اللاعب بعد نصف ساعة من المباراة، التي شهدت فوز فريقه 1/صفر على سانت اتيان مساء أمس الجمعة وتتويجه بلقب الكأس.

وكتب مبابي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، "الاستيقاظ كفائز، ليس هناك شعور أفضل من هذا".

وأضاف :"أشكركم جميعا على رسائلكم. إنها تعني الكثير بالنسبة لي. قبلاتي لكم جميعا، واستمتعوا بعطلتكم الأسبوعية".

ولدى تسلمه ميدالية المركز الأول من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قال مبابي للرئيس الفرنسي "إنه شرخ بسيط".

وبدا الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان منزعجا من التدخل القوي من لويك بيرين لاعب سانت اتيان والذي أصاب مبابي في كاحل القدم.

وصرح توخيل إلى الصحفيين :إنها ليست أنباء جيدة بالنسبة لنا" بعد الفوز باللقب الثالث عشر في تاريخ مسابقة الكأس.

وأضاف : "كل من رأى هذا التدخل مع اللاعب يشعر بالقلق. بالطبع، أشعر بالقلق".

ووجه سانت اتيان تمنياته بالشفاء للاعب من خلال تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

ويستأنف سان جيرمان، الذي لم يسبق له الفوز بلقب دوري الأبطال رغم الاستثمارات القطرية الكبيرة في النادي، مسيرته في البطولة الأوروبية بمواجهة من مباراة واحدة مع أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية للبطولة حيث تقام فعاليات دور الثمانية للبطولة من 12 إلى 15 أغسطس المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة.

يشار إلى أن بطولة دوري الأبطال توقفت في مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت مباراة نهائي كأس فرنسا أمس بمثابة طوق النجاة لباريس سان جيرمان من أجل الاستعداد نسبيا لاستئناف مسيرته في دوري الأبطال خاصة وأن الفريق غاب عن المباريات الرسمية منذ مارس الماضي بسبب عدم استكمال الموسم في الدوري الفرنسي نتيجة أزمة "كورونا" نفسها.

وفي المقابل، حصلت جميع الفرق التي وصلت لدور الثمانية الأوروبي أو القريبة من بلوغه، باستثناء ليون الفرنسي، على فرصة الاستعداد من خلال مواصلة مسيرتها في الدوري المحلي ببلادها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبابي سانت إيتيان باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 16 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

أزمة سد النهضة تمتد بتصريحات إثيوبيا المستفزة.. كيف ردت مصر والسودان؟

منذ ساعتين و 15 دقيقة

حالة واحدة تجبر نجم ريال مدريد على الرحيل

منذ 39 دقيقة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

منذ ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

03:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً