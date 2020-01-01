مبابي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير كرة القدم

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الإصابة حتى الآن ولكن يبدو أن فرص مشاركة اللاعب في دوري أبطال أوروبا، لدى استئناف المسابقة الشهر المقبل، أصبحت محل شك.





واستبدل اللاعب بعد نصف ساعة من المباراة، التي شهدت فوز فريقه 1/صفر على سانت اتيان مساء أمس الجمعة وتتويجه بلقب الكأس.





وكتب مبابي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، "الاستيقاظ كفائز، ليس هناك شعور أفضل من هذا".





وأضاف :"أشكركم جميعا على رسائلكم. إنها تعني الكثير بالنسبة لي. قبلاتي لكم جميعا، واستمتعوا بعطلتكم الأسبوعية".





ولدى تسلمه ميدالية المركز الأول من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قال مبابي للرئيس الفرنسي "إنه شرخ بسيط".





وبدا الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان منزعجا من التدخل القوي من لويك بيرين لاعب سانت اتيان والذي أصاب مبابي في كاحل القدم.





وصرح توخيل إلى الصحفيين :إنها ليست أنباء جيدة بالنسبة لنا" بعد الفوز باللقب الثالث عشر في تاريخ مسابقة الكأس.





وأضاف : "كل من رأى هذا التدخل مع اللاعب يشعر بالقلق. بالطبع، أشعر بالقلق".





ووجه سانت اتيان تمنياته بالشفاء للاعب من خلال تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت.





ويستأنف سان جيرمان، الذي لم يسبق له الفوز بلقب دوري الأبطال رغم الاستثمارات القطرية الكبيرة في النادي، مسيرته في البطولة الأوروبية بمواجهة من مباراة واحدة مع أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية للبطولة حيث تقام فعاليات دور الثمانية للبطولة من 12 إلى 15 أغسطس المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة.





يشار إلى أن بطولة دوري الأبطال توقفت في مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.





وكانت مباراة نهائي كأس فرنسا أمس بمثابة طوق النجاة لباريس سان جيرمان من أجل الاستعداد نسبيا لاستئناف مسيرته في دوري الأبطال خاصة وأن الفريق غاب عن المباريات الرسمية منذ مارس الماضي بسبب عدم استكمال الموسم في الدوري الفرنسي نتيجة أزمة "كورونا" نفسها.





وفي المقابل، حصلت جميع الفرق التي وصلت لدور الثمانية الأوروبي أو القريبة من بلوغه، باستثناء ليون الفرنسي، على فرصة الاستعداد من خلال مواصلة مسيرتها في الدوري المحلي ببلادها.



