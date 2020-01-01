مصدر بالتربية والتعليم يوضح حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

السبت 25/يوليه/2020 - 04:15 م
الدكتور طارق شوقي - وزارة التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزارة التربية والتعليم
تواصل بعض المواقع الإلكترونية والصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لنتيجة الثانوية العامة بهذه العبارات "لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم اضغط هنا" و "التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020" و "تنسيق الثانوية العامة 2020، نتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة هذا العام، نتيجة الثانوية العامة 2020".

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، إن "نتيجة الثانوية العامة لم تظهر بعد، وإن ما يحدث ما هو إلا محاولة لجمع أرقام جلوس وهواتف طلاب الثانوية العامة لتسويقها للجامعات والجامعات الخاصة فور إعلان النتيجة".

وقال تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 الدور الأول، إن النتيجة ستكون متاحة بعد حلول عيد الأضحى المبارك.

ونوضح لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة والمتمثل في موقع وزارة التربية والتعليم، الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي).

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