صناعة الدواء: مصر من أفضل 10 دول عالميا بمجال البحث العلمي

السبت 25/يوليه/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال

قال الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية بوزارة الصناعة وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء صناعة استراتيجية على مستوى العالم أجمع، وتحتل المرتبة الثانية بعد صناعة السلاح؛ نظرًا لأهميتها.

 

وأضاف "حافظ"، خلال حواره مع برنامج "الصيدلي" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، أن صناعة الدواء بها أسرار قد ترتقي لدرجة الأسرار الحربية الصعبة؛ ولذا بعض الشركات العملاقة التي تصنع أدوية قائمة على البحث العلمي يكون لديها احتياطات شديدة.

 

وتابع وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية بوزارة الصناعة وعضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن مصر في البحث العلمي الدوائي من أفضل 10 دول في صناعة الدواء، مشددًا على أن انفصال البحث العلمي عن صناعة الدواء لفترات طويلة سبب ما نشهده الآن من مشكلات؛ لكون هناك حالة من فقدان الثقة بين البحث العلمي وصناعة الدواء.

 

ونوه "حافظ"، إلى أنه جاري الآن إنشاء كيان تحت مسمى "إدارة الأبحاث العلمية التطبيقية وإخضاعها لحيز الصناعة"، وتم الموافقة عليه، وحال تنفيذه سنشهد نقلة نوعية لصناعة الدواء في مصر، والذي يتضمن عدم الحصول على الماجستير أو الدكتوراه من الجامعة دون الرجوع لمصنع الدواء للتعرف على المشكلات التي تواجه الصناعة، مع تمويل المصنع للجامعة لمساعدة الباحث سواء ماجيستير أو دكتوراه على الوصول لحل للمشكلة التي يواجها المصنع في صناعة الدواء.

 

وأكد الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه علينا أن نعيد صناعة الدواء إلي ما كانت عليه سابقًا وذلك بالأفكار والقرارات التي تضمن عودة تلك الصناعة الي مكانتها، موضحًا انه هناك الكثير من التحديات الحقيقية التي تواجه صناعة الدواء في مصر.

 

وأشار "المتيني"، إلى أن صناعة الدواء هي امن قومي لمصر، واضاف سيادته ان تجمع اليوم هو توحد لخلق رؤية ومجتمع صناعي قوي ومستمر، لذلك يجب تهيئة المناخ الجيد للشركات خاصة متعددة الجنسيات من أجل جلب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلي الأدوية البيولوجية والمضادات الحيوية والعقاقير الموجهة، واستطرد ان المؤتمر يتضمن ٨ جلسات، ٥٠ متحدثًا.

 

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في افتتاح مؤتمر الأهرام الأول لصناعة الدواء بعنوان "تحديات صناعة الدواء، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.


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