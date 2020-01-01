رامز أمير: أوعى تقبل تكون ضعيف

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نشر الفنان رامز أمير صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق رامز على الصورة قائلا: "ملايين الناس كل يوم بياخدوا قرار انهم يغيروا حياتهم للاحسن، بس اللى بينفزوا القرار دى قليلين جدا، و هما دول الناس القوية اللى بجد، الناس اللى قدرت تغلب اشرس خصم ممكن تقابله فى حياتك اللى هو نفسك أوعى تقبل تكون ضعيف".



يذكر أن أخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.





