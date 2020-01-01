أحدهم ربح 10 مليارات استرليني في يوم.. أغنياء ازدادوا ثراء رغم الأزمة

السبت 25/يوليه/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن أربعة من أغنى الأثرياء في العالم، كسبوا 144 مليار جنيه إسترليني (184 مليار دولار)، منذ بداية الإغلاق الذي شهده العالم عقب تفشي جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، أصبح الشخص الأكثر ثراء في العالم الاثنين الفائت، بعدما كسب 10 مليارات جنيه إسترليني في يوم واحد.

وباتت ثروة بيزوس تبلغ 149 مليار حنيه، أي ما يوازي 190 مليار دولار، بينما لم تتجاوز في مارس 89 مليار جنيه.

وأرجعت "ميرور" تنامي ثروة بيزوس إلى ارتفاع أسهم "أمازون" بنسبة 8 في المائة، الاثنين الفائت، فضلا عن تزايد الإقبال على التسوق عبر الإنترنت خلال الإغلاق الذي شهده العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

أما ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، فقد وصلت إلى 59 مليار جنيه استرليني، بعد أن كانت لا تتجاوز 19.7 مليارات في مارس.

ويعود الارتفاع في ثروة ماسك الذي يحتل المرتبة الخامسة عالميا بقائمة أغنى أثرياء العالم، إلى الارتفاع بأسهم الشركة والذي وصل لـ270 في المائة منذ مارس، حيث باتت قيمة "تيسلا" حاليا تقدّر بـ230 مليار إسترليني، أي أكبر من قيمة فورد وفيراري وجنرال موتورز وبي إم دبليو مجتمعة.


وبالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، فقد وصلت ثروته إلى 72 مليار إسترليني، مسجلة ارتفاعا بقيمة 29 مليار، بعد أن كانت في مارس لا تتخطى 43 مليار.

ويرجع تعاظم ثروة زوكربيرغ إلى ارتفاع أسهم "فيسبوك" بشكل كبير في فترة الإغلاق، وخصوصا في ظل الإقبال الكبير على الموقع والمنصات الأخرى التابعة مثل "إنستغرام" و"واتساب" و"مسنجر".

كذلك ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، إلى 93 مليار إسترليني، في حين كانت بمارس 77 مليار.

ونمت ثروة غيتس بفضل ازدهار أعمال "مايكروسوفت" مؤخرا، إذ باتت قيمتها السوقية تقدّر بحوالي 1.3 تريليون إسترليني.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة امازون امازون الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ ساعتين

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 15 ساعة

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أزمة سد النهضة تمتد بتصريحات إثيوبيا المستفزة.. كيف ردت مصر والسودان؟

منذ ساعتين

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

فوربس تكشف عن حجم ثروة ترامب

طليقة مؤسس "أمازون" تتبرع بنصف ثروتها: 18 مليار دولار لست بحاجة إليها

مصائب قوم عند قوم فوائد.. نصف تريليون دولار زيادة في ثروات الملياردرات بسبب كورونا

خسائر قوية في ثورة 20 مليارديرًا بعد تراجع البورصة الأمريكية

بمليارات الدولارات.. خسائر رجال الأعمال بسبب فيروس كورونا

خسائر قوية في ثروة مارك زوكربيرغ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

03:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً