تصل لمليون جنيه.. تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الصيفي

قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأوكازيون الصيفي هذا العام يتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستهلاك، بهدف توصيل المصانع للطاقة القصوى لها للإنتاج، مع توفير كافة احتياجات المستهلك، وهي فكرة عبقرية للتيسير على المواطنين.





وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن الاوكازيون الصيفي مراقب بقوة، بالإضافة لتطبيق المبادرة التي تحفز الاستهلاك، مشيرًا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد قوي جدًا وبه عقوبات رادعة، موضحًا أن عقوبة الإعلانات المضللة تتمثل في غرامة من 10 آلاف لمليون جنيه، مشددًا على أن أي شخص يعلن عن تخفيض وهمي بالأوكازيون يعتبر إعلان مضلل للمستهلك وتطبق عليه العقوبة.





وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز منوط به مطابقة السلع للمواصفات، مناشدًا المستهلك عن شراء أي سلعة غير مطابقة للمواصفات التواصل على الخط الساخن 19588، أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو رقم الواتس آب 01281661880 لإرسال شكواه والتأكد من مدى جودة السلع، وحال عدم وجود جودة يتم التصدي لها بقوة.





وأوضح "سمير"، أن قانون حماية المستهلك الجديد به فصل كامل خاص بالتجارة عن بعد ومنها التسوق الإلكتروني، مشددًا على ضرورة تضمن الإعلان كافة مواصفات المنتج وأسعاره، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض المخلفات سيتم الإعلان عنها لتوعية المواطنين بها وتحذريهم من التعامل معهم في محاولة لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية.





وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020، الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر.





والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل أسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.





كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.



