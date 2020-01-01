في بيان رسمي.. الكشف عن حجم إصابة مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن طبيعة وحجم إصابة مهاجم الفريق كيليان مبابي،التي تعرض لها، في مباراة أمام سانت ايتيان نهائي كأس فرنسا، أمس الجمعة.





ونشر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كليان مبابي تعرض لإلتواء بكاحل القدم الأيمن، على إن يتم إعادة تقييم الوضع خلال الـ72 ساعة القادمة، وفقًا لوجهة النظر الطبية والإشاعات التي سيخضع لها.





جدير بالذكر أن كيليان مبابي، تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال الدقيقة 26 من الشوط الأول بنهائي كأس فرنسا، أمام سانت ايتيان، ليخرج من الملعب، من جراء التدخل القوي من لاعب سانت ايتيان .





وسيطر القلق داخل باريس سان جيرمان، خلال الساعات الماضية، بعد تعرض مبابي للإصابة، وسط مخاوف من عدم إمكانية لحاقه بمباراة اتالانتا بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.