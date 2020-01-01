إحالة ملاحظ لجنة دبلومات فنية بالفيوم للتحقيق

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددًا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم؛ لمتابعة سير امتحان مادة اللغة العربية للدبلومات الفنية والإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد بين الطلاب.





حيث تفقد لجنة مدرسة الشعب للاطمئنان على سير العمل باللجان، وأشاد بانتظام العمل باللجنة، كما تفقد لجنة مدرسة الفيوم الفنية التجارية بالجون، وقرر وكيل الوزارة إحالة ملاحظة بلجنة رقم (28) للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل أثناء الامتحان بسبب استخدام التليفون المحمول أثناء الامتحان.





ونبه عبدالله، على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطالبات وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطالبات لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطالبات بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.





كما أكد وكيل الوزارة، على أن المديرية وضعت خطة لكافة أعمال الامتحانات وتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات والعاملين بالحقل التعليمي، حيث تم توفير بوابات للتعقيم الذاتي ومطهرات وتعقيم اللجان والكنترولات وتسليم أدوات الحماية الشخصية للطلاب.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



