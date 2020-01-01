خالد قمر لـ"الفجر الرياضي": الزمالك ليس بحاجه لعبدالله بكري.. ومحمد صلاح فخر مصر

السبت 25/يوليه/2020 - 03:51 م
خالد قمر
خالد قمر
رقية صلاح

كشف خالد قمر لاعب الزمالك السابق والإتحاد السكندري الحالي، عن رأيه في مفاوضات الزمالك مع عبدالله بكري لاعب بيراميدز، وتحدث عن طموحه مع الفريق وعن أفضل مباراة في مسيرته الكروية مع الزمالك، إضافة إلى حديثه عن حراس مرمي المنتخب والمدير الفني وهل يستحق يوسف أوباما الانضمام لمنتخب الفراعنة، إلى جانب تتويج محمد صلاح بالدوري الانجليزي. 

أكد قمر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي":"الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في مركز عبدالله بكري، هو لاعب جيد ولكن الأمور ستكون صعبه في وجود محمود علاء والونش ومحمد عبدالغني".

وواصل :"طموحي مع الاتحاد هذا الموسم أن نكون في المربع الذهبي ونشارك في إفريقيا ولدينا رئيس نادي من أحسن الروؤساء الموجوده في مصر ولا يبخل علي فريقه بشئ ، ومعنا جهاز فني على أعلي مستوي ينقصنا فقط سوي اننا نكون في المربع ونرفع من شأن النادي ونحقق شئ في بطولة كأس مصر هذا العام".

وتابع مهاجم زعيم الثغر: "أفضل مباراة في مسيرتي مع الزمالك هي لقاء إتحاد الشرطة والتي انتهت بنتيجة 5 -1 وأحرزت هدفين".

وأكمل قائلًا :"أتمني أن يكون المنتخب في أفضل مستوي، فهو يمتلك جهاز فني مميز واعتقد أن قرار تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب تأخر كثيراً وهو قادر على فعل المستحيل مع الفراعنة". 

ووضح :"الشناوي حارس كبير لكن يوجد حراس رائعين أيضًا مثل شريف اكرامي وأبو جبل وجنش وأحمد الشناوي والمهدي سليمان ولا يوجد حارس مميز بعينه فجميعهم مميزين". 

وواصل قمر:" يوسف أوباما لاعب مهاري ويقدم مستوي رائع ويستحق أن يتواجد في صفوف المنتخب خلال الغترة القادمة". 

وأتم تصريحاته:"محمد صلاح فخر لمصر ويستحق كل ماهو فيه الأن واستطاع صنع تاريخ جديد له ولبلده، وأي لاعب يتمني أن يحقق ما وصل إليه وأتمني له المزيد من البطولات".

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