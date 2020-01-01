تفاصل حركة التنقلات الداخلية في مديرية أمن الدقهلية

اعتمد اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، اليوم السبت، حركة التنقلات الداخلية التي أجراها اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بعد الحركة العامة التى أجراها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن تسكين الضباط وتنقلاتهم بين المحافظات.





وتضمنت الحركة تولي العميد عبدالحميد الصيرفي، رئيسا لمباحث التموين، والعقيد هاني أبوليلة، وكيلا لمباحث التموين، والعميد محمد ناصف، رئيس لقسم وحدة تنفيذ الأحكام، العقيد أحمد النجار، رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، المقدم حسام عبدالمنعم، وكيلا للقسم، والعقيد هيثم الدكروري، رئيسا لقسم مباحث الأموال العامة، والعقيد أحمد ذكي رمضان، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب، والمقدم عمرو محسن، رئيسا لقسم المصنفات.





والرائد مصطفى موافي، رئيسا لقسم المساعدات الفنية، والرائد عمار الجداوي والرائد محمد أبو النجا، والرائد أحمد رمضان دراز وكلاء للقسم، والرائد محمد فتحي صالح، رئيسا لمباحث المستشفيات.





نقل العميد محمد عبد الحميد مأمور مركز المنزلة لمأمور مركز جمصة والعميد سامى الحديدى من مأمور مركز شربين لمأمور مركز ميت غمر، والعميد على الجميلى من مأمور تمى الأمديد إلى مأمور ميت سلسيل والعميد محمد يلسين مأمور ثان المنصورة ونقل العميد جهاد الشربينى من مأمور طلخا لمأمور نبروه.





والعميد أحمد مهدى مأمور منية النصر إلى مأمور السنبلاوين، والعميد عمرو العدل مأمور دكرنس ونقل العميد عصام رضوان من مأمور السنبلاوين لمأمور أجا، والعميد عبد العزيز عبد المنعم مأمور المطرية والعميد سامح الجميلى من الرخص لمأمور تمى الأمديد والعميد أحمد متولى من مأمور الجمالية إلى مأمور الستامونى والعميد أحمد حسن من مأمور بنى عبيد لمأمور بلقاس، والعميد أحمد الحسينى مامور الستامونى لمأمور الجمالية.





كما تضمنت الحركة الإبقاء على العقيد محمد رفعت منصور، رئيسا لقسم التحريات، والمقدم مصطفى منيسي، وكيلا للقسم، والمقدم دكتور شريف شعيشع، رئيسا لمباحث المرور، ونقل المقدم خالد دويدار، لمباحث المرور.





وشملت حركة تنقلات رؤساء المباحث تولى المقدم أحمد مروان شبانة، رئيسا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة، والرائد حمد الطنبولي، رئيسا لمباحث طلخا، والرائد صلاح عودة، رئيسا لمباحث مركز المنزلة، والمقدم عصام القشلان، رئيسا لمباحث دكرنس، والرائد أحمد زين العابدين، رئيسا لمباحث الجمالية، والرائد أحمد يسري، رئيسا لمباحث المطرية.





وأبقي في الحركة كل من المقدم محمد مطر، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة، المقدم أحمد توفيق، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنصورة، المقدم محمد حسن الأرضي، رئيسا لمباحث شربين، والمقدم أحمد فريد، رئيسا لمباحث مركز شرطة ميت غمر، والرائد عبد الحميد الشوي، رئيسا لمباحث قسم شرطة ميت غمر، والمقدم أحمد سامي الجندي، رئيسا لمباحث الستاموني، والرائد كريم عبدالرازق، رئيسا لمركز شرطة محلة دمنة، والرائد محمد على، رئيسا لمباحث نبروه، والرائد محمد فوزي زيدان، رئيسا لمباحث أجا، والراد يوسف صبري، رئيسا لمباحث بلقاس، الرائد ماجد الشامي، رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة، والرائد إسلام صقر، رئيسا لمباحث السنبلاوين والرائد أحمد ثروت، رئيسا لمباحث مركز شرطة منية النصر، والرائد محمد منصور، رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة.