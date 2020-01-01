سولسكاير يطمح بالتتويج بالبطولات مع مانشستر يونايتد

السبت 25/يوليه/2020 - 02:40 م
سولسكاير
سولسكاير
صرح  المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، إن أعضاء تشكيلة فريقه الشابة الحالية سيتأثرون بماضي النادي وإنجازاته وسيحققون معه مزيدا من الإنجازات والنجاح في المستقبل.

وحصد يونايتد لقب الدوري الإنجليزي الأول 20 مرة وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد لكنه فشل في التتويج باللقب منذ رحيل مدربه الأسبق أليكس فيرجسون في 2013.

والتشكيلة الأساسية الحالية ليونايتد صاحب المركز الثالث هي الأصغر سنا على مستوى الدوري الممتاز حاليا.

وسيحل فريق سولسكاير ضيفا على ليستر سيتي يوم الأحد في مباراة يمكن أن تكون فاصلة في حسم تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن سولسكاير، قوله:" نريد من لاعبي يونايتد أن يتعرفوا على تقاليد النادي وتاريخه وما قام به اللاعبون قبلهم".

وأضاف:" لاعبو النادي السابقون خاضوا الكثير جدا من المباريات الحاسمة في نهاية الموسم مثل نهائي الكأس ومباراة حسم لقب الدوري ومباراة التأهل لدوري الأبطال".

وواصل النرويجي:" اللاعبون الحاليون يتعلمون مما تعرض له اللاعبون السابقون، فمثلا ماركوس راشفورد أو ميسون جرينوود كانا في الأكاديمية لمدة طويلة وشاهدا كثيرين غيرهم يؤدون ذلك قبلهم، لذا فهي دروس مفيدة للغاية".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 63 نقطة متفوقا بفارق كبير من الأهداف على تشيلسي الذي يليه والفريق يتفوق أيضا بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الخامس قبل خوض الجولة الأخيرة من الموسم ومن ثم فإنه يدرك أن التعادل سيمنحه فرصة الظهور في دوري الأبطال.

ورغم أن الفريق حقق تعادلين في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري وهو جراء ذلك لم يحسم مكانه في المربع الذهبي إلا أن سولسكاير يعتقد أن فريقه أمامه فرصة كبيرة للتأهل للبطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وقال المدرب عن ذلك:" كنا نتمنى الوصول للجولة الأخيرة ونحن بحاجة للفوز على ليستر لتجاوزه، أعتقد أنني قلت هذا قبل مدة طويلة ربما في يناير، كان هذا هدفنا وها نحن هنا الآن".

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