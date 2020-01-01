التعليم: تعليمات صارمة بمنع جمع تبرعات من أولياء الأمور

أكد أشرف سلومة، مدير عام منطقة الهرم التعليمية، أن هناك تعليمة صارمة واضحة وصريحة من وزارة التربية والتعليم بمنع جمع أي تبرعات مالية أو عينية للطلاب او أولياء الأمور للتأثير عليهم في تقديمات العام الدراسي الجديد.





وأضاف "سلومة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن جميع التقديمات للمدارس تتم إلكترونيًا، والمدرسة تقوم بتحويل الطالب فقط.





وتابع مدير عام منطقة الهرم التعليمية، أن ما تردد حول إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد ليس له أساس من الصحة، وأي مسئول يثبت أنه طلب من أولياء الأمور أي تبرعات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، موضحًا أنه يمكن إثبات ذلك من خلال صفحة الشكاوى على موقع الإدارة التعليمية، مناشدًا أولياء الأمور بالتوجه للإدارات التعليمية لتقديم شكوى ضد أي شخص يطلب تبرعات عند التقديم.





كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، الخميس الماضي، حقيقة المنشور المتداول علي موقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار الطلاب علي التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد.





وتواصل المركز الاعلامي مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدا التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائيا.





وشددت علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.





وفي سياق متصل، فقد تم إتاحة تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم، وفي حالة تعثر التسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقدم لها، لتقديم "صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها"، لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.





هذا وقد تم إتاحة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 20202021 فور انتهاء المدارس من البت الإلكتروني وتنسيق القبول، وفحص الملفات بالنسبة للمدارس الرسمية، ليقوم ولي الأمر بالاطلاع على المدرسة التي يتم قبول الطالب بها، ثم يتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب.



