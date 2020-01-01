"الجارديان" تعلق علي أداء حكومة بوريس جونسون بعد انقضاء عامها الاول

السبت 25/يوليه/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
منار طارق
أفادت وكالة " بي بي سي"، بأنه صحيفة الجارديان البريطانية، احتفلت بمرور عام على تولي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مهام منصبه قائلة انه عندما أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء حدد اولوياته على الفور.

ففي صباح يوم 24 يوليو2019، قبل أن يتوجه إلى قصر باكنغهام للقاء الملكة، قام جونسون بأول مهامه، وعين دومينيك كامينغز، أحد أبرز مهندسي حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، كمستشار رئيسي له.

وبانقضاء العام الاول لحكومة جونسون، يمكن اعتبار ان أولوياتها شهدت تغييرا كبيرا بفعل وباء كورونا الذي طغى على الساحة، ولكن رغم أن الأولوية الرئيسية المعلنة للحكومة هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأولوية المستترة هي القضاء على كل صور المعارضة.

فقد اوضحت الصحيفة إن مهام جونسون كانت "حملة تطهير" ضد كل الأطياف والأصوات المعارضة، أو حتى المخالفة في الرأي قليلا وليست حكما. ونتيجة لذلك، دعا إلى انتخابات مبكرة، فاز بها بشكل مذهل بسبب المعارضة المنقسمة.

وعلي صعيد كورونا، قال جونسون في مقابلة مع بي بي سي، بمناسبة مرور عام على توليه الحُكم، "لم نستوعب (الفيروس) على النحو الذي كنا نرغب فيه خلال الأسابيع والأشهر القليلة الأولى".

وأضاف: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي لم نره في البداية، على الأرجح، هو مدى انتقاله من شخص لآخر دون ظهور أعراض".

فقد دخلت المملكة المتحدة في حالة الإغلاق العام في أواخر شهر مارس، ورأى منتقدو الحكومة أن التوقيت جاء متأخرًا وأن التأخير كلّف أرواحًا. وتشير البيانات الرسمية في بريطانيا إلى إصابة نحو 300 ألف شخص بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 45 ألف شخص جراء الإصابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جونسون الحكومة البريطانية الجارديان

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ ساعة و 28 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ نصف ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"جونسون" يصل إلى قصر "باكنغهام" لتولي رئاسة وزراء بريطانيا

"تشكيل الحكومة".. كيف قضى "جونسون" يومه الأول في رئاسة وزراء بريطانيا؟

البرلمان يمكن أن يوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في سبتمبر

جونسون: المعارضون يسعون لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

"جونسون" يجري تصويتا اليوم لإجراء انتخابات مبكرة

"جونسون" عن استقالته.. فرضية لا أرغب التفكير فيها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

01:34 م

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً