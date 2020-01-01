"الجارديان" تعلق علي أداء حكومة بوريس جونسون بعد انقضاء عامها الاول

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أفادت وكالة " بي بي سي"، بأنه صحيفة الجارديان البريطانية، احتفلت بمرور عام على تولي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مهام منصبه قائلة انه عندما أصبح بوريس جونسون رئيسا للوزراء حدد اولوياته على الفور.



ففي صباح يوم 24 يوليو2019، قبل أن يتوجه إلى قصر باكنغهام للقاء الملكة، قام جونسون بأول مهامه، وعين دومينيك كامينغز، أحد أبرز مهندسي حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، كمستشار رئيسي له.



وبانقضاء العام الاول لحكومة جونسون، يمكن اعتبار ان أولوياتها شهدت تغييرا كبيرا بفعل وباء كورونا الذي طغى على الساحة، ولكن رغم أن الأولوية الرئيسية المعلنة للحكومة هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأولوية المستترة هي القضاء على كل صور المعارضة.



فقد اوضحت الصحيفة إن مهام جونسون كانت "حملة تطهير" ضد كل الأطياف والأصوات المعارضة، أو حتى المخالفة في الرأي قليلا وليست حكما. ونتيجة لذلك، دعا إلى انتخابات مبكرة، فاز بها بشكل مذهل بسبب المعارضة المنقسمة.



وعلي صعيد كورونا، قال جونسون في مقابلة مع بي بي سي، بمناسبة مرور عام على توليه الحُكم، "لم نستوعب (الفيروس) على النحو الذي كنا نرغب فيه خلال الأسابيع والأشهر القليلة الأولى".



وأضاف: "أعتقد أن الشيء الوحيد الذي لم نره في البداية، على الأرجح، هو مدى انتقاله من شخص لآخر دون ظهور أعراض".



فقد دخلت المملكة المتحدة في حالة الإغلاق العام في أواخر شهر مارس، ورأى منتقدو الحكومة أن التوقيت جاء متأخرًا وأن التأخير كلّف أرواحًا. وتشير البيانات الرسمية في بريطانيا إلى إصابة نحو 300 ألف شخص بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 45 ألف شخص جراء الإصابة.



