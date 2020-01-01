الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

السبت 25/يوليه/2020 - 02:32 م
رجب بكار
رجب بكار
علي خلاف

تخطط إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار 

تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر برنامجه «نمبر وان» عن حصول مسؤولي الزمالك على توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز منذ فترة، مشيرًا إلى وجود جلسة الساعات الماضية لانهاء المفاوضات بين الناديين إلا أن الظهير الدولي لم يحضر الجلسة.

وأوضح عمر ربيع ياسين، أن رجب بكار لم يحضر الجلسة بعدما تلقى اتصال هاتفي من النادي الاهلي يطلب منه الانتظار وعدم التوقيع لأي نادي.

وتابع: "مسؤولو الأهلي أكدوا للاعب انه سينضم للفريق في الموسم الجديد، وسيتم انهاء المفاوضات مع نادي بيراميدز".

من جانبه أوضح مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، عن عودة مفاوضات الزمالك معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن بكار رحب بالذهاب إلى قلعة ميت عقبة،  بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك يبحثون عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، بعد هروب الدولي التونسي حمدي النقاز، وكبر سن حازم إمام.



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