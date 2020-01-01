النائب محمد المسعود يشيد بإجراءات وزارة السياحة لاستعادة النشاط

أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بنجاح الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار، منذ إعلان عودة حركة الطيران وفتح السياحة الداخلية، وبدء استقبال أفواج من بعض الدول.





وأوضح في بيان اليوم السبت، أن تلك الإجراءات أتت بثمارها وحتى الآن لم يتم اكتشاف أي إصابة جديدة بين السائحين بما يؤكد نجاح التزام المنشآت والقرى السياحية بتعليمات الوقاية داخل الفنادق وتشديد إجراءات الحماية في التعامل مع السائحين.





وأشار إلى حرص وزارة السياحة والآثار، على استكمال الخطوات في ملف تطوير وترميم المواقع والأماكن الآثرية، بما يدعم في النهاية دعم القطاع السياحي، واستغلال فترة عدم الانفتاح الكامل لحركة السياحة بمصر، في الانتهاء من تلك الترميمات، ولكي تكون جميع الأماكن السياحية في مصر مؤهلة لاستقبال السائحين فور عودة النشاط بشكل متكامل.



