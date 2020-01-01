تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية"

السبت 25/يوليه/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية" لجلسة 23 اغسطس للمرافعة. 

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.


قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم، مد أجل الحكم على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحام، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العيني لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى لجلسة الغد. 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

اتهامات النيابة للمتهمين

وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ا" سكرتير طوارىء بالقصر العينى التعليمي الجديد، و" ع.ا" محام، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م.ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات. 

وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة. 

واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.

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