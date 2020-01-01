27 سبتمبر.. محاكمة سعاد الخولي في اتهامها بالكسب غير المشروع

السبت 25/يوليه/2020 - 12:56 م
سعاد الخولي
سعاد الخولي
مـروة هيـكل
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، في اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه، إلى جلسة 27 من سبتمبر المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع.

صدر القرار اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولي محمد أحمد الشرقاوي. 

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 900 ألف جنيه. 

وأكدت التحقيقات، أن سعاد الخولي بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها كانت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها. 

وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان، حيث أوضحت التحقيقات أنها تحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمرتها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتجت عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها. 

أوراق القضية
وتضمنت أوراق القضية، شهادة أحد ضباط الرقابة الإدارية، والذي قال إن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها، ما مكّنها من امتلاك الثروات.

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