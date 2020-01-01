نتيجة الثانوية العامة 2020.. نتيجتك من هنا

السبت 25/يوليه/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020، يمكنكم الاستعلام عنها عن طريق رابط وضعته وزارة التربية والتعليم تسهيلا على الطلاب معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي، بعد انتهاء الكنترولات من التصحيح والمراجعة نهاية يوليو الجاري، أي قبل عيد الأضحى، ومن المقرر أن يتم تجميع النتيجة وإعلانها بعد العيد مباشرة.

ويمكنك تسجيل بياناتك للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الرابط التالي (( هنــــــــا ))، حيث ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 المقرر ظهورها بعد عيد الأضحى المبارك، ومن جهتهم يستعدون بعد معرفة النتيجة لكتابة الرغبات للالتحاق بالكلية التي تتلائم مع المجموع.

كما يبحث الطلبة والطالبات عن رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بكل سهولة ويسر، وينتظرون من الان لمعرفة الدرجات النهائية التي يحصلون عليها كلا حسب الشعبة التي ينتمي إليها.
 
ويستعد أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أبنائهم التعليمي وخاصة لأنهم خاضوا الامتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة نظرا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلاد، كما يرغبون في أن يحصل أبنائهم على أعلى الدرجات هذا العام.

وعن نتيجة الثانوية العامة 2020 المقرر ظهورها بعد العيد، يحتفظ الطلاب برقم جلوسهم جيدا لكي يسهل عليهم عملية البحث عن النتيجة فور اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم، ولسهولة الحصول عليها يمكن ادخال الاسم ورقم الجلوس وتسجيل البيانات من الشعبة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني ليصلهم كل ما يتعلق بالنتيجة فور ظهورها عبر هذا الرابط  

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