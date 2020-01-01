المالية: مبادرة "مايغلاش عليك" تساعد المواطن على تلبية احتياجاته بسعر أقل

السبت 25/يوليه/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" لتشجيع المنتج المحلي تعد إحدى الطرق لتلافي الآثار السيئة لأزمة فيروس كورونا، فضلا عن مساعدة المواطن على تلبية احتياجاته بسعر أقل.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن المواطن يستطيع الآن من خلال المبادرة تأسيس وحدة سكنية بالكامل، وبأسعار مخفضة، حيث أن التجار يقدمون خصم لا يقل عن 10%، بل ويصل إلى 20% على بعض المنتجات.

وأضاف أن الشرط الوحيد للمشاركة في المبادرة أن يكون المنتج محليا، وصنع في مصر، لافتا إلى أن السيارات والسلع الغذائية لا تدخل ضمن المبادرة، منوها بأن هناك 1200 تاجر سجلوا أنفسهم على موقع المبادرة، حيث تغطي المبادرة 4200 سلعة.

وأوضح أن المبادرة ستنطلق غدا، وتستمر لمدة 3 شهور، وبعد انتهاؤها سيتم تقييم الوضع، وقد تمتد لمدة أخرى، أو طرحها مرة أخرى بعد فترة.

وفي سياق متصل، سيتمتع حاملو البطاقات التموينية بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%.

وجهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل غدًا الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).

وبحسب ما ذكر محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تستهدف المبادرة توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدتها التي تبلغ 3 أشهر، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك مكونًا أساسيًا من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة ستسهم أيضا في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

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