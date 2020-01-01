"فكر يتجوز عليها".. مسنة تعذب زوجها حتى الموت بمساعدة شقيقها

تجردت سيدة من مشاعر الزوجية وأقدمت علي التخلص من زوجها بمساعدة شقيقها، بعدما علمت بزواجه من أخرى بقرية ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بوصول "المرسى.أ" 63 سنة معلم خبير على المعاش، المقيم بقرية ميت الخولي مؤمن بدائرة المركز، إلى مستشفى منية النصر المركزي، يعانى إصابات متعددة وتوفي بالعناية المركزة متأثر بإصابته وتعذيبه.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام زوجته وتدعى "منى. ع" 55 سنة إدارية بمدرسة حمدي السيد الإعدادية، وشقيقها جمال 48 سنة تاجر قطع غيار سيارات بضربة بجسم صلب حتى الموت.





وأكدت شقيقة المجني عليه أن زوجته كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب، وهجرته في الفترة الأخيرة، وأقام كل واحد منهما في شقة منفصلة في بيته، وقرر الزواج من أخرى لمساعدته في شئون المنزل، و"بعد العثور على شقيقي المجني عليه مصاب وفي حالة حرجة أخبرنا قبل وفاته، بأن من قام بالاعتداء عليه هي زوجته وشقيقها".





وتمكن ضباط مباحث مركز منية النصر من ضبط الزوجة وشقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.





حلاق يقتل فني كهربائي في المنصورة

وعلى صعيد آخر، شهدت منطقة كفر البدماص، التابعة لقسم ثان المنصورة، مصرع فني كهربائي، في نهاية العقد الثاني من عمره، علي يد حلاق، بألة حادة مطواه لخلافات سابقة بينهم.





تلقي اللواء رأفت الفقي مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية يفيد بإستقبال مستشفي المنصورة العام "صبري ح ع ح" ٢٩ سنه فني كهرباء ومقيم كفر البدماص مصابا بجرح نافذ أسفل البطن وتوفي عقب وصوله.





علي الفور انتقلت قوة أمنية من قسم ثاني المنصورة، وبسؤال شقيقه علي حفني ٣٤ سنه سائق، اتهم نجل عمته مصطفي زغلول محمد عبد الله ٣٦ سنه حلاق ومقيم كفر البدماص بالتعدي علي المجني عليه باله حادة مطواه وإحداث إصابته التي اودت بحياته لخلافات سابقه بين المتوفي ونجل خالة المتهم.





وكثفت الأجهزة الأكنية من جهودها وتمكنت من ضبط المتهم والاداه المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبمواجهت المتهم إعهرف بارتكاب الواقعة.



