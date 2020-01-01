ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1289) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية: 

- ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،610 طن "مقطعات لحوم– مفروم س") غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير فى خواصها الطبيعية لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا حياتهم للخطر.

- ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية) لحيازته (1،100 طن لحوم مجمدة) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضًا حياتهم للخطر.

- ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته (7،400 طن سكر حر) معبأ داخل عبوات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

- ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة الاشى والنسكافيه بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (39600) عبوة "نسكافيه- قهوة سريعة التحضير" مجهولة المصدر "منتج نهائي"، (2496) عبوة شاى مغشوشة ومقلدة لعلامتين تجاريتين مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

- ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة الباجور (بمحافظة المنوفية) لحيازته ( 44000) عبوة "جيل مطهر" مجهولة المصدر، (3،700) طن منظفات صناعية "كلور، صابون سائل".. مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه في (24،750) طن دقيق بلدي مدعم ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالي (134268) جنيهًا مصريًا.. دون إنتاج فعلي للخبز.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط عدد (148) قضية بإجمالي مضبوطات (3508) عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قضايا تموينية حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موليكا يصدم الأهلي ويختار وجهته المُقبلة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ يوم

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 1015 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 2005 قضايا تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

ضبط 1203 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1086 قضية تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 1069 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة فى العمرانية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

11:12 ص

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

10:15 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً