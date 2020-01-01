وكيل كلية الذكاء الاصطناعي: قبول طلاب علمي علوم السنوات المقبلة
السبت 25/يوليه/2020 - 11:24 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور تامر الوكيل، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي، إن الكلية هى الأولى من نوعها، ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الكلية استقبلت العام الماضي أول دفعة، وكان عددها 211 طالبا.
وعن شروط التقدم لكلية الذكاء الاصطناعي، قال خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إن مناهج الكلية تربط بين مناهج كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، التي تناسب خريج كلية الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هناك شروطا خاصة للالتحاق بالكلية، وهي تتبع مكتب التنسيق، موضحا أنها تقبل فقط طلاب علمي شعبة رياضة، مشيرا إلى أن الكلية بصدد إنشاء شعبة جديدة، ليتمكن طلاب علمي علوم من الالتحاق بها في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي سيكون الأول على مستوى العالم، ويستهدف تطوير النواحي الصحية والطبية.
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة علم النفس بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020 (الدور الأول).
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين ووضع البدائل المتعلقة بإجابات بعض الأسئلة وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس، البالغ عددها 11 ألف 102 طالبطالبه، وأسفرت عن نجاح 10542 طالبطالبة بنسبة نجاح 95%.
وأشار الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، حصول 3368 طالبطالبة (بنسبة 31.95 %من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضًلا عن حصول 669 طالبطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2434 طالبطالبة (بنسبة 23.09% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1729 طالبطالبة (بنسبة 16.40% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
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