إندونيسيا تسجل 1.868 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت إندونيسيا تسجيلها 1،868 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 97.286، حسبما أظهرت بيانات من فريق العمل ب COVID-19 في البلاد.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بـ COVID-19 ارتفع بنسبة 49 ليصبح المجموع 4،714.

وعلي صعيد آخر، قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، إن أوكرانيا أبلغت عن 1106 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد يومي منذ 26 يونيو، عندما وصل إلى 1109 حالات.

فقد ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد في الشهرين الماضيين بعد الرفع التدريجي للقيود التي بدأت في أواخر مايو.

وقال ستيبانوف في مؤتمر صحفي على الإنترنت أنه تم إدخال 205 شخص إلى المستشفيات، و"هذا يعني أن حياتهم مهددة وعلينا أن نفهم أن هذا المرض خطير للغاية".

وارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 63929، بما في ذلك 1590 حالة وفاة، في حين تعافى 35497 مريضا حتى 25 يوليو.

كما ناشد ستيبانوف الناس الالتزام بالقواعد التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وقد مددت الحكومة الأوكرانية هذا الأسبوع عملية الإغلاق على مستوى الدولة حتى 31 أغسطس، مطالبة الناس بارتداء الأقنعة والالتزام بقواعد المباعدة الاجتماعية في المطاعم والأماكن العامة. في الوقت نفسه، ستسمح لمناطق منفصلة بتخفيف النظام إذا كان ذلك مبررًا.

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