مصر للدراسات الاقتصادية: نتوقع انخفاض التضخم الفترة المقبلة

قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك توقعات بزيادة الرحلات الجوية السياحية وزيادة إشغالات الفنادق الفترة المقبلة، في ظل الإجراءات الاحترازية القوية التي تشهدها البلاد.





وشدد سمير، خلال حوار عبر "سكايب" ببرنامج صباح الورد، المذاع على شاشة "TEN"، على ضرورة وأهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، نظرًا لتأثيرها وعلاقتها بالسمعة المصرية.





وأكد أن الجنيه المصري وضعه مستقر، ومعدلات النمو في وضع جيدًا، كما أن الدولة ساندت الكثير من القطاعات واتخذت إجراءات قوية لدعم الاقتصاد بشدة.





وأوضح أن الدولة المصرية تسير بخطى جيدة، والوضع الاقتصادي 2021 سيكون أفضل بكثير، حيث تجني الدولة الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي الصعب، مضيفًا: "سنستشعر مردود الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، بجانب مبادرات تخفيض أسعار السلع، ومن المتوقع الفترة المقبلة انخفاض التضخم".





وفي سياق متصل، قال الدكتور سيريل جان نون السفير الألماني لدى مصر "إن الثقة في قدرات الاقتصاد المصري كانت دافعا لألمانيا لدعم قرار صندوق النقد الدولي بمنح مصر 5.2 مليار دولار من خلال برنامج (الاستعداد الإئتماني) الشهر الماضي، بغرض مساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية، مع الاستمرار في ضمان الإنفاق الصحي والاجتماعي الملائم، وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية، مثل تعزيز التنافسية والشفافية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر.





جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع السفارة الألمانية في القاهرة، حول "فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري".





وأوضح السفير الألماني أن نجاح مصر في تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح المالي والنقدي والهيكلي يوفر مجالا للاقتصاد المصري لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في مصر، منوها بأن هناك توجها إيجابيا لدى قطاع الأعمال الألماني لدخول السوق المصري باعتباره محورا رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.





وأعلن عن عزم السفارة الألمانية على العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون في القطاع الصحي ونقل الخبرات الألمانية، مشيدا بنجاح القطاع الصحي في مصر والذي وصفه كأحد أفضل القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، في إبقاء أعداد وفيات كورونا تحت السيطرة بالنظر لأعداد المصابين، لافتا إلى أن ذلك لم يكن ممكنا دون استخدام التكنولوجيا الحديثة ووجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.





وأضاف أن الأسواق الناشئة تواجه الآن القوة الكاملة للمنافسة العالمية، وهناك مجال ضئيل للتراخي لدفع هذه الإصلاحات، وهو ما يعطي مصر فرصة حيث من المتوقع أن تكون هي الدولة الوحيدة التي تحقق نموا إيجابيا في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تنوع الصناعة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.