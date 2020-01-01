تعيين 20 شابا من المؤهلات العليا والمتوسطة بجنوب سيناء

عينت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، بعض شباب من المؤهلات العليا والمتوسطة، في إطار جهود الدولة للحد من البطالة.





وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء عينت 20 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 60 شابا.





وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة ، بلغت 25 ألف جنيه ، منها 17 ألفاً لـ 8 عمال منحة مولود ، و3 آلاف جنيه منحة زواج لعامل وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمال ، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه لعامل ضمن الرعاية الصحية ، تم تسجيل 16 عاملا غير منتظم بالإدارة ليصل إجمالى المسجلين إلى 4181 عاملا.





وتلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين عن انجازات شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار 11 ترخيصاً لـ 4 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.





وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي الدورى النهاري والليلي، تم التفتيش على 61 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم تلقى عدد 22 شكوى عمالية ، تم تحويل 11 منها للقضاء والباقي ما زالت تحت البحث والدراسة .





كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .





استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا





أصدرت دولة الكويت "الإدارة العامة للطيران المدني" تعميما إلي جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في البلاد، يحفظ حقوق المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم بسبب إغلاق مطار الكويت الدولي لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).





تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت ، وذلك فى إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار هذا الوباء.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت بحق المسافر في طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التي ألغيت من 14 مارس الماضي إلي 31 يوليو الجاري، بغض النظر عن شروط الحجز ( مسترجعة أو غير مسترجعة ) دون استقطاع أي مبلغ منها.





وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، في تقريره للوزير إلي أن التعميم أعطي للمسافر طلب استرجاع المبلغ نقدا أو من خلال البطاقة الائتمانية أو ليكون رصيد متاح له لمدة سنة من تاريخ التعميم ، وذلك حسب رغبة المسافر .

ومنح التعميم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة مهلة أقصاها نهاية عمل يوم 30 سبتمبر 2020 وذلك للعمل بما جاء في التعميم.