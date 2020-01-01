وكيل نقل البرلمان: العديد من التحديات تعوق زيادة التبادل التجاري في أفريقيا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:05 ص
النائب
النائب
عبداللطيف هيبة
قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: إن تحقيق التنمية والتكامل بين الدول الأفريقية لن يكون من دون التكامل في مجال البنية التحتية، بما يتيح التعامل مع أفريقيا كسوق واحد وليس كأسواق مجزأة ومنفصلة.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن ضعف وسائل الاتصال وعدم توافر المعلومات في الوقت المناسب، يؤثر على سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة، بعمليات التبادل التجاري.

وتابع أن نمط وشكل التنمية يعتمد بصورة رئيسية على طبيعة، ومستوى البنية التحتية الموجودة، موضحا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، كضعف كفاءة عمليات النقل، حيث إن معظم الموانئ الأفريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة.

وأكد النائب أن ضعف البنية التحتية يعوق دخول منتجات كل دولة أفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى.
وأوضح أن البنية التحتية والنقل البري والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ الأساسية والاعتماد على التحول التكنولوجي وبحث الدخول في شراكات متعددة على مستوى القطاع الخاص والحكومات هي السبل التي يمكن أن تنقذ وتحدد الاستفادة القصوى من التجارة.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

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