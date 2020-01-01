الرابطة الأوروبية: 4 لقاحات فقط فيهم الأمل لعلاج كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن 85% من الإصابات بفيروس كورونا موجودة في 10 دول، حيث يوجد في أوروبا أكثر من 3 مليون مصاب.

وأشار "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك نحو 280 بحث يجرى حول العالم عن لقاح فيروس كورونا، موضحا أن هناك 4 لقاحات فقط هى من اجتازت المرحلة الثالثة من الاختبارات، وهم لقاحات جامعة اكسفورد، ولقاح صيني، وأخر أمريكي، وروسي.

وأضاف أن الرهان في الوقت القادم على بروتكولات العلاج في كل دولة، كاشفا أن أكثر من 85% من وفيات كورونا حول العالم يتخطى عمرهم 75 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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