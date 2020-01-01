تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 10:15 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سوامينثان الصحة العالمية، أن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قد يستغرق 6 أشهر، وفقًا لقناة العربية.

 

وتتضافر جهود كافة المنظمات والمؤسسات العاملة من أجل تسريع الوصول إلى موافقة على إنتاج اللقاح الذي ينتظره الملايين.

 

ونقلت قناة العربية، عن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، قولها إن أول لقاح قد يبصر النور ضد كورونا، لا يعني أن الجرعات ستقدم إلى ملايين الناس دفعة واحدة دون التأكد بشكل قاطع من سلامته على صحة الجماهير.

 

وفي وقت سابق، قامت منظمة الصحة العالمية، بالتحذير من أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"ـ قد تسوء أكثر فأكثر إذا لم تلتزم الدول بأساسيات التدابير الاحترازية.

 

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال الفيروس العدو العام الأول".

 

وأضاف: "إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الاتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر فأكثر. ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

 

ووفقا لإحصائيات وكالة "رويترز"، فإن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 13 مليونا في العالم، بعد تسجيل زيادة بمليون إصابة في آخر خمسة أيام، فيما توفي أكثر من نصف مليون شخص جراء العدوى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تصريح جديد انتاج لقاح الصحة العالمية

أخبار تهمك

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 9 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس الصيني: واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان"

الرئيس الصيني: احتواء فيروس كورونا يظل مهمة شرسة ومعقدة

منظمة الصحة العالمية: باحثون تعهدوا بالتوصل إلى لقاح لـ"كورونا"

الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر فيروس "كورونا"

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن: فيروس كورونا أصبح "وباءً عالميًا"

الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 562 حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

09:34 ص

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً