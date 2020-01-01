تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سوامينثان الصحة العالمية، أن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قد يستغرق 6 أشهر، وفقًا لقناة العربية.

وتتضافر جهود كافة المنظمات والمؤسسات العاملة من أجل تسريع الوصول إلى موافقة على إنتاج اللقاح الذي ينتظره الملايين.

ونقلت قناة العربية، عن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، قولها إن أول لقاح قد يبصر النور ضد كورونا، لا يعني أن الجرعات ستقدم إلى ملايين الناس دفعة واحدة دون التأكد بشكل قاطع من سلامته على صحة الجماهير.

وفي وقت سابق، قامت منظمة الصحة العالمية، بالتحذير من أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"ـ قد تسوء أكثر فأكثر إذا لم تلتزم الدول بأساسيات التدابير الاحترازية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال الفيروس العدو العام الأول".

وأضاف: "إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الاتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر فأكثر. ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

ووفقا لإحصائيات وكالة "رويترز"، فإن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 13 مليونا في العالم، بعد تسجيل زيادة بمليون إصابة في آخر خمسة أيام، فيما توفي أكثر من نصف مليون شخص جراء العدوى.