وفاء الكيلاني تطالب جمهورها بدعم نجل زوجها تيم حسن

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طالبت الإعلامية وفاء الكيلاني، جمهورها بدعم نجل زوجها الفنان تيم حسن الذي يدعى "الورد" من طليقته السابقة الفنانة ديما بياعة، وذلك بعد اشتراكة في إحدى المسابقت العالمية لتحقيق حلمه.





حيث نشر وفاء، مقطع فيديو ل ورد نجل زوجها خلال المسابقة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت الكيلاني، على مقطع الفيديو قائلة:"ورد لقد حعلتنا فخورين بك أتمنى لك الأفضل حبيبي وأتمنى أن تحقق حلمه وصوتوا له على الرقم 6".





وحظى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الإعلامية المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب طليقة زوجها الفنانة ديما بياعة:"حياتي شكرا على دعمك وكلامك وانشاءالله منفرح بنجاحات جودي وريان الله يسعدكم ويحميكم".