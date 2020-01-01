إليسا لـ عاصي الحلاني:"أنتم مثل العيلة اللبنانية الحلوة"

السبت 25/يوليه/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على الرد على تهنئة الفنان عاصى الحلاني لها، وذلك بعد طرح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى" عبر حسابها الشخصي على موقع"تويتر".

أعادت إليسا نشر التغريدة الذي كتبها عاصي الحلاني، والتي تضمنت :"الف مبروك حبيبة قلبي دائماً مبدعة بكل شيء وأفكار جديدة ما بتشبه حدا، بحبك قد الدني وفخور فيكي وبكل أعمالك صاحبة رأي".

وعلق إليسا على تغريدة عاصي الحلاني، حيث قالت:"شكرًا من قلبي على الحب، ومبروك لإلك ولكوليت الغنية والفرحة والمحبة الدايمة،أنتم مثال العيلة اللبنانية الحلوة والصالحة".

وكانت إليسا قد طرحت أغنية "صاحبة رأى"، منذ أيام قليلة وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة.

والجدير بالذكر أن إليسا طرحت مؤخرًا أغنية أخرى من الألبوم، تحمل اسم "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري.


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