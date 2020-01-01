أحلام الشامسي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

السبت 25/يوليه/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة الإمارتية أحلام الشامسي، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها من ادخل سيارة مرتدية فستانًا طويلًا تايجر وكان شعرها مرفوع وكان مكياجها جرئ.


وشاركت أحلام، جمهورها بمجموعة صور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت الشامسي، على الصور قائلة:"صباحكم سعادة مثل اللي في قلبي صباحكم ورد وفل وياسمين".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة الإمارتية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"واو واو واو رهيب اللوك" وأضاف آخر"ماشاءالله اللوك والألوان روعة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أحبج يا أرقى انسانة".

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