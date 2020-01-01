ننشر موعد نتيجة الثانوية العامة 2020.. مؤشرات مبشرة بشأن الشعبتي العلمية والأدبية

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2020 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 في مصر، حيث أنهى طلاب الثانوية العامة امتحانتهم يوم 21 يوليو، ويريد الطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020، وفيما يلي نقدم لكم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، بجانب المؤشرات للشعبتي العلمية والأدبية.

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، وقال إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد عيد الأضحى، لافتًا إلى أن هناك عقوبات مشددة سيتم تطبيقها على الغشاشين في الامتحانات، وأعداد هؤلاء كثيرة، ولن يتكرر هذا المشهد مع تطبيق الامتحانات الإلكترونية.





وفي تصريحات صحفية سابقة عن نتيجة الثانوية العامة 2020، قال "شوقي" إن أي شيء يكون في مصلحة الطالب، لن تتردد الوزارة في اتخاذه، موجهًا رسالة لأولياء الأمور، قائلاً: أرجوكم لا تقلقوا من العام الدراسي الجديد، وكونوا على ثقة في أن الحكومة التي نجحت في العبور بهذا العام الدراسي إلى بر الأمان في ظروف صعبة، سوف تتخذ كل ما يلزم لراحتكم وراحة أبنائكم.





مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020





قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة، وستكون أعلى من العام الماضى، ولكن حتى الآن ما زالت الكنترولات تعمل وتصحح المواد، ولكن ما حققته الوزارة إنجاز كبير وستكون النتيجة مبشرة للطلاب، وقد تتخطى نسبة العام الماضى.





وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.





ومن جهة آخرى، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والشهادات الفنية، بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسى بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.





وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن مكتب التنسيق فى مقره الجديد يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" تمهيدًا لإلحاقهم بالجامعات والمعاهد المصرية .





وأكدت الوزارة اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.



