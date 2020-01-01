كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 09:34 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية منذ مارس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و92 حالة.

 

وكانت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كشفت أن 86 من المصابين الجدد وافدون من الخارج، بينما أصيب 27 شخصا بالعدوى داخل البلاد.

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات الصحية، أن حالات العدوى بين أشخاص وافدين من الخارج قد ترفع عدد الإصابات الجديدة إلى أكثر من مئة وذلك لأول مرة منذ مطلع أبريل.

 

وقال نائب مدير المراكز كيون جون-ووك في إفادة صحفية إن عددا كبيرا من أفراد طاقم سفينة روسية (راسية في البلاد) أصيبوا بالعدوى، وكذلك بعض العمال الكوريين الذين عادوا أمس الجمعة من العراق إلى البلاد على متن طائرتين عسكريتين.

 

والعدد المسجل اليوم السبت هو الأكبر منذ 31 مارس عندما أعلنت البلاد عن تسجيل 125 إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

 

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