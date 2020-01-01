أمريكا تعلن السيطرة على 90% من الاحتياطات العالمية لدواء "رمديسفير"

سيطرت الإدارة الأمريكية، على نحو 90% من الاحتياطات العالمية لدواء "رمديسفير" المضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الرئيس دونالد ترامب.

وفي في كلمة ألقاها ترامب خلال مراسم توقيع أوامر تهدف لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، أعلن فيها سيطرة إدارته على 90% من المعروض العالمي لدواء رمديسفير.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هذا الدواء له تأثير كبير بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن "هناك دراسات مستمرة على أساس يومي لتطوير علاجات واعدة كثيرة".

وكانت صحيفة "غارديان"، أفادت استنادا إلى مصادرها، بأن الولايات المتحدة اشترت تقريبا كل احتياطات "رمديسفير" لمدة 3 أشهر مقدما، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنع أي دولة أخرى من اقتناء هذا العقار بكميات كافية.

واشترت الإدارة الأمريكية، أكثر من 500 ألف جرعة من هذا الدواء، الذي طورته شركة "جيلياد ساينسز"، أي نحو 90% من الكميات التي ستنتج في يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثار قلقا لدى المنظمات الدولية المعنية.

وتستمر الدورة العلاجية للمصاب بفيروس كورونا بـ"رمديسفير" بالمتوسط 5 أيام يتم خلالها تطعيم المريض بـ6 أمبولات من الدواء، ويبلغ سعر الأمبولة الواحدة في الدول المتقدمة 390 دولارا أمريكيا، ما يعني أن تكلفة العلاج تصل إلى 2340 دولارا.