وفاء الكيلاني تطالب بدعم ابن زوجها تيم حسن





دعمت الإعلامية وفاء الكيلاني دعم نجل زوجها، الممثل السوري تيم حسن، "ورد" من طليقته الفنانة ديما بياعة في إحدى المسابقات العالمية لتحقيق حلمه.





ونشرت وفاء مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص في "إنستجرام" وقالت: "ورد لقد جعلتنا فخورون بك، أتمنى لك الأفضل حبيبي، وأتمنى أن تتحقق جميع أحلامك، ادعموا ورد من أجل تحقيق حلمه وصوتوا له على الرقم 6".





وأرفقت الكيلاني المنشور برابط خاص من أجل التصويب.

وجاء دعم الكيلاني بعدما نشر تيم نفس الفيديو معلقاً: "بالتوفيق ان شاء الله بابا حبيبي".











