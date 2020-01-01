ليفربول يسعى لضم عيسى ماندي

السبت 25/يوليه/2020 - 05:37 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عزم نادي ليفربول الإنجليزي ضم المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، نجم ريال بيتيس الإسباني لصفوفه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب المعلومات الواردة من شبكة "Estadio Deportivo" الإسبانية، فإن النجم الدولي الجزائري دخل دائرة الترشيحات للإنضمام لليفربول، تحسياً لرحيل المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

وأشارت تقارير صحفية، أن لوفرين أصبح على أعتاب الإنتقال لنادي زينيت سان بطرسبرج الروسي، مقابل 12 مليون يورو.

وتألق ماندي بقميص ريال بيتيس هذا الموسم وخلال المواسم السابقة، كما قاد منتخب محاربي الصحراء للحصول على لقب كأس الإمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت في القاهرة خلال العام الماضي.

وشارك ماندي في 30 مباراة بقميص ريال بيتيس في جميع البطولات، وتبلغ قيمته التسويقية حالياً 12 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت.

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