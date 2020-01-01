رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده برفقة زوجته

السبت 25/يوليه/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

احتفل الفنان رامى جمال بعيد ميلاده الـ ٣٦، عن طريق نشر صورة له برفقة زوجته الفنانة ناريمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .

وعلق رامي على الصورة قائلًا: "الحمد لله النهارده بقيت ٣٦ سنة ربنا كرمني فيهم بالستر والحب ونعم كتير اهمهم مراتي اللي بعتبرها شريكتي وأصحابي وبنتي نظرتي للحياه كل يوم بتتغير وبقيت بسيب الناس ترتب نفسها في حياتي ومتأكد أن اللي جي كله خير ونجاح وشكرًا لكل شخص دعمني فنيا او نفسيًا انا بحبكم جدا جدًا".

يُشار إلى أن آخر أعمال رامي جمال الغنائية هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، فاهماني، استغنيت،بيهم كلهم،مش ملاحظ حاجة،مين غيرك في القلب،فكرة المتساب،أنا لوحدي،سقف،اللى مشيوا،أدف يا مراكبي،مش دلوقت، لقلبك سلام، عيونك خطر.

يذكر أن أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.


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