هنا الزاهد وشقيقتها يقلدن حسن حسني

السبت 25/يوليه/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهاتوالصور "انستجرام".

وظهرت في الفيديو برفقة شقيقتها وكان يقلدن مقطع كوميدي من احدي المسرحيات  لحسن حسني، وقلن في الفيديو: "انتي ملكوش  اهل ، اب،اخ يربيكم و يكسر ضلوعكم".

تشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "الغسالة" مع محمود حميدة، وأحمد حاتم، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

احتفل صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

يذكر أن "الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم

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