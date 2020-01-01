عمرو أديب: أردوغان وأمثاله أكثر من يسيئون للإسلام (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على تغطية قناة الجزيرة لأول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، إنها غطت أداء الصلاة في "آيا صوفيا" أكثر من القنوات التركية.









وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "ما الشيء العظيم الذي استفاده الإسلام اليوم"، مؤكدا أن أردوغان وأمثاله هم أكثر من يسيئون للإسلام، لافتا إلى أن تركيا بها بيوت دعارة مرخصة، وتحويله لآيا صوفيا إلى مسجد بسبب اقتراب الانتخابات.





وعن قراءة أردوغان للقرآن، عقب قائلا: "إزاي بيقرأ قرآن وإيده ملوثة بالدماء يوميا.. ايده بتنقط دم لو قرأ القرآن 100 مرة".





أداء أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"

كان الرئيس التركي، قد أدى أمس، أول صلاة جمعة في متحف آيا صوفيا بعد قرار تحويله إلى مسجد وسط استنكار دولي.





ووصل أردوغان، إلى آيا صوفيا مرتديا كمامة برفقة أعضاء حكومة ورئيس الشؤون الدينية على أرباش وعدد كبير من الأتراك الذين احتشدوا في لأداء أول صلاة جمعة عقب افتتاحه كمسجد.





وأطلقت العديد من الكنائس العالمية دعوات لإعلان حداد عام في الكنائس، الجمعة، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التي تحولت لمتحف في القسطنطينية وهو الاسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء في صلوات أخرى، وذلك احتجاجًا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وإقامة أول صلاة به اليوم.





ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.





وأعلن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس، أن اليوم الجمعة، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات الأرثوذكسية والمسيحية، مضيفا: "في هذا اليوم سأترأس خدمة مدائح العذراء مريم في كاتدرائية العاصمة أثينا، أدعوكم جميعًا إلى ترديد المدائح بصوت واحد: "إلى والدة الإله الحصن الذي لا يقهر".





وأصدر بطريرك جميع الأرمن كاريكين الثاني، بيان إدانة ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أن الإيبارشية الشرقية وجميع إيبارشياتها ستنضم إلى إخوتنا وأخواتنا المسيحيين الأرثوذكس، بروح من التضامن المحب والدعم الأسرى، خلال يوم الحداد هذا على تحويل كاتدرائية آيا صوفيا، اليوم الجمعة 24 يوليو.



