من "نبيه" لـ"جعفر".. أساطير الزمالك تتحدث عن التفويت في عام الاعترافات

السبت 25/يوليه/2020 - 03:24 ص
اسامه نبيه وفاروق جعفر
اسامه نبيه وفاروق جعفر
محمد شحاته
يبدو أن عام 2020 أصبح ملاذًا للحديث عن الاعترافات بالتفويت في بعض المباريات التي مضى عليها العديد من السنوات، وذلك تزامنا مع توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن الأمر الصادم لجماهير القلعة البيضاء أن تلك الاعترافات جاءت من أساطير ناديهم.

أسامة نبيه يثير الجدل بتصريحه عن مباراة المحلة
وبدأت الاعترافات في شهر مايو الماضي عندما صرح أسامة نبيه، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، أنه رفض التسجيل في مرمى نادي الزمالك حينما لعب ضده ضمن صفوف غزل المحلة.

وتحدث "نبيه" حينها مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، عن ذكرياته مع الزمالك حينما خرج منه وخاض عددا من المباريات ضده قائلا: "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي عدة فرص للتسجيل في شباك الفريق الأبيض، ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه". 

وأضاف: "خلال مباراة الزمالك والمحلة، أتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض، ولكن عندما كنت ألعب في الترسانة، سجلت في مرمى الزمالك، حيث كان المرمى خاليا، ولا يمكن أن تضيع الفرصة".

فاروق جعفر يواصل اعترافات أساطير الزمالك
وأبى فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مرور العام الحالي، دون تفجير مفاجأة جديدة، بشأن مجاملة بعض الحكام للأندية المصرية في الثمانينات.

وقال" جعفر" في تصريحاته عبر قناة الزمالك في" برنامج زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال:" كانت الأندية المصرية في الثمانينات تتجامل من قبل الحكام الأفارقة".

وتابع :"كنا نجتمع بالحكام قبل المباريات؛ ويسألوننا هل نريد أن يتم إحتساب لنا ركلة جزاء أو طرد لاعب محدد من الفريق المنافس".

واختتم "جعفر" تصريحاته قائلا :"صعدنا لكأس العالم 90 بالمجاملة ولولا التحكيم لما تأهلنا، وكان يتم تسجيل أهداف في مرمي مصر والحكام لا يحتسبونها عمداً".

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