"أديب" يسخر من عدم حضور أمير قطر صلاة الجمعة بـ"آيا صوفيا"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من عدم حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لأول صلاة جمعة، في "آيا صوفيا" بعد تحويله إلى مسجد.









وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه لم يحضر مواطن قطري واحد الصلاة في "آيا صوفيا"، متسائلا: "لماذا لم تذهب قطر إلى هذا الاحتفال؟"





وأضاف: معقبا: "خافوا يظهروا أدام العالم أنهم بيحضروا حاجة زي دي، مضيفا ساخرا من عدم حضور الأمير تميم بن حمد، قائلا: "يبدو أن تميم بيدور على حاجة".





أداء أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"

كان الرئيس التركي ، قد أدى أمس، أول صلاة جمعة في متحف آيا صوفيا بعد قرار تحويله إلى مسجد وسط استنكار دولي.





ووصل أردوغان، إلى آيا صوفيا مرتديا كمامة برفقة أعضاء حكومة ورئيس الشؤون الدينية على أرباش وعدد كبير من الأتراك الذين احتشدوا في لأداء أول صلاة جمعة عقب افتتاحه كمسجد.





وأطلقت العديد من الكنائس العالمية دعوات لإعلان حداد عام في الكنائس، الجمعة، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التي تحولت لمتحف في القسطنطينية وهو الاسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء في صلوات أخرى، وذلك احتجاجًا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وإقامة أول صلاة به اليوم.





ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.





وأعلن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس، أن اليوم الجمعة، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات الأرثوذكسية والمسيحية، مضيفا: "في هذا اليوم سأترأس خدمة مدائح العذراء مريم في كاتدرائية العاصمة أثينا، أدعوكم جميعًا إلى ترديد المدائح بصوت واحد: "إلى والدة الإله الحصن الذي لا يقهر".





وأصدر بطريرك جميع الأرمن كاريكين الثاني ، بيان إدانة ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أن الإيبارشية الشرقية وجميع إيبارشياتها ستنضم إلى إخوتنا وأخواتنا المسيحيين الأرثوذكس، بروح من التضامن المحب والدعم الأسرى، خلال يوم الحداد هذا على تحويل كاتدرائية آيا صوفيا، اليوم الجمعة 24 يوليو.



