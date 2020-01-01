كريم العراقي يكشف سر عدم انتقاله للأهلي أو الزمالك

كشف كريم العراقي، نجم النادي المصري والمنتخب الأولمبي، حقيقة دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات للحصول على خدماته.





وأكد كريم العراقى في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "جميع الأنباء التي ترددت حول عرضي الأهلي والزمالك لا أساس لها من الصحة ولم يرسل أي نادي عرض رسمي".





وتابع: "لم أرفض الأهلى ولا أي نادي خاصة أن تفكيري ووجهتي المفضلة هي الاحتراف، والحديث حول رفضي الأهلي بسبب العلاقة بين الناديين أمر غير صحيح".





ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز ستعود فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.