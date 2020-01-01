عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

السبت 25/يوليه/2020 - 01:05 ص
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع
أيمن يحيي
أصدر المركز الإعلامي لجامعة طنطا، بيانا عاجلا ينفى فيه ما جاء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوفاة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا. 

وجاء في البيان، أن عدد من الصفحات تداولت وفاة رئيس جامعة طنطا متأثرا بإصابته بضيق في التنفس ووفاته قبل وصولة إلى المستشفى وهو كلام عار تماما من الصحة.

وطالب المركز الإعلامي، بتحري الدقة وعدم تداول الشائعات وترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى حدوث حالة من البلبلة داخل أروقة الجامعة.
وفي وقت سابق، كشفت جامعة طنطا حقيقة رسوب 77% من طلابها.

وقالت الجامعة: اشتكى عدد من طلاب كلية حقوق جامعة طنطا من رسوبهم في إحدى المواد بنسبة ٧٧% بعد أن قاموا بتقديم الأبحاث. 

وكشف مصدر مسئول من داخل جامعة طنطا، أن الجامعة بصدد مراجعة نتيجة كلية الحقوق ولم تصدر النتيجة النهائية. 

وأكد المصدر أن الطلاب لهم فرصتان لتقديم الأبحاث، وفى حالة عدم قبول البحث لأول مرة يتم إتاحة فرصة أخرى لتقديم بحث اخر.

في حين كشف الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، في تصريح صحفي، أن طلاب كلية الحقوق قاموا بتقديم بحث واحد متشابهة مما أدى إلى إعلان رسوبهم.

وأكد سبع، أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بضرورة عدم تطابق الأبحاث حتى لا يؤدى ذلك إلى رسوبهم.

إلا أن تلك الأبحاث يتم بيعها في مكتبات خاصة، وأن تقدر ميزانية شراء الطلاب للأبحاث على مستوى الجمهورية بحوالي ٢ مليار جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة رئيس جامعة طنطا جامعة طنطا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يوافق على طلب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سيتين يطلب تجهيز نجم برشلونة استعدادًا لمواجهة نابولي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة حول استمرار وليد سليمان مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

استحداث 40 جائزة بإجمالي مليون جنيه لتشجيع البحث العلمي بجامعة طنطا

جامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من طلاب البرنامج الماليزي (صور)

رئيس جامعة طنطا يبحث سبل التعاون مع جامعة جيتشي الصينية (صور)

"لم ينجح أحد".. رسوب جماعي بكلية الحقوق جامعة القاهرة (الأسماء)

بيان عاجل بشأن الفيديو المتداول علي صفحات الفيسبوك وبعض المواقع الإخبارية لطالبة وأستاذ جامعي بجامعة طنطا

"مظلومة وبتموت".. أول تعليق من أسرة طالبة تجارة طنطا على فيديو عميد كلية الحقوق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:32 م

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

07:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً