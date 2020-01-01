عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

أصدر المركز الإعلامي لجامعة طنطا، بيانا عاجلا ينفى فيه ما جاء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوفاة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا.





وجاء في البيان، أن عدد من الصفحات تداولت وفاة رئيس جامعة طنطا متأثرا بإصابته بضيق في التنفس ووفاته قبل وصولة إلى المستشفى وهو كلام عار تماما من الصحة.





وطالب المركز الإعلامي، بتحري الدقة وعدم تداول الشائعات وترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى حدوث حالة من البلبلة داخل أروقة الجامعة.