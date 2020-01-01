عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع
السبت 25/يوليه/2020 - 01:05 ص
أيمن يحيي
أصدر المركز الإعلامي لجامعة طنطا، بيانا عاجلا ينفى فيه ما جاء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوفاة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا.
وجاء في البيان، أن عدد من الصفحات تداولت وفاة رئيس جامعة طنطا متأثرا بإصابته بضيق في التنفس ووفاته قبل وصولة إلى المستشفى وهو كلام عار تماما من الصحة.
وطالب المركز الإعلامي، بتحري الدقة وعدم تداول الشائعات وترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى حدوث حالة من البلبلة داخل أروقة الجامعة.
وفي وقت سابق، كشفت جامعة طنطا حقيقة رسوب 77% من طلابها.
وقالت الجامعة: اشتكى عدد من طلاب كلية حقوق جامعة طنطا من رسوبهم في إحدى المواد بنسبة ٧٧% بعد أن قاموا بتقديم الأبحاث.
وكشف مصدر مسئول من داخل جامعة طنطا، أن الجامعة بصدد مراجعة نتيجة كلية الحقوق ولم تصدر النتيجة النهائية.
وأكد المصدر أن الطلاب لهم فرصتان لتقديم الأبحاث، وفى حالة عدم قبول البحث لأول مرة يتم إتاحة فرصة أخرى لتقديم بحث اخر.
في حين كشف الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، في تصريح صحفي، أن طلاب كلية الحقوق قاموا بتقديم بحث واحد متشابهة مما أدى إلى إعلان رسوبهم.
وأكد سبع، أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بضرورة عدم تطابق الأبحاث حتى لا يؤدى ذلك إلى رسوبهم.
إلا أن تلك الأبحاث يتم بيعها في مكتبات خاصة، وأن تقدر ميزانية شراء الطلاب للأبحاث على مستوى الجمهورية بحوالي ٢ مليار جنيه.
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