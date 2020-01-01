إسرائيل تعلن ضرب أهداف عسكرية في سوريا

السبت 25/يوليه/2020 - 12:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قالت إسرائيل إنها ضربت أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم عند حدودها، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إسرائيل استهدفت مواقع لميليشيا موالية لإيران في القنيطرة، بينما قالت وسائل إعلام سورية، أن هناك مروحيات إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في القنيطرة.

وفي وقت سابق، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا.

ونشر "أدرعي"، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر اليوم، أكد من خلالها سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن التفاصيل الكاملة قيد الفحص، وبأنه سينشر لاحقا ما يستجد من معلومات.

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