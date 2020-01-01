هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح: "شهادتي فيه مجروحة"



وتابعت حديثها عن الفنان أحمد خالد صالح قائلة:" حد محترف جدا، كنا بنغلس على بعض في الكواليس، مثل: خدي بالك أنا همثل أحسن منك فذاكري كويس، وهو في الشغل مريح، وشهادتي فيه مجروحة، ومن معه يخرج أفضل ما لديه، لأنه افضل مني".



ويشار إلى أن هنادي مهنا احتفلت بخطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، في ديسمبر الماضي، حيث ظهرت بـ"جامبسوت" أبيض طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش مع حزام فضي لامع، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.



والجدير بالذكر أن هنادي شاركت في مسلسل "الفتوة"، الذي تدور أحداثه في بداية القرن العشرين وبالتحديد عام 1900، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.





وعبرت في حوار خاص عبر قناة DMC، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء Dmc." "مهنا" عن سعادتها بتواجدها وسط عمالقة في مجال التمثيل من ياسر جلال و مي عمر وأحمد صلاح. وتحدثت عن روعة التجربة، وقالت عن الفنان ياسر جلال:" هو على المستوى الشخصي والمهني شخص محترف وأستطيع العمل معه طوال شهر كامل، وشخصية حلوة جدا".