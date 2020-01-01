إعلامي يكشف خطوة وضع الكمامة على الذقن (فيديو)

ناشد الإعلامي محمد علي خير، المصريين بعدم تنزيل الكمامة أسفل الذقن، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الأطباء حول العالم حذروا من القيام بهذا الأمر.





وقال خير خلال تقديم برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "الأطباء أكدوا أن خلع الكمامة سواء للأكل أو التنفس أو الشرب أفضل من تنزيلها إلى الذقن لأن الرقبة من الأماكن المعرضة للهواء وانتقال الفيروسات والتي قد تنتقل بالتبعية إلى الكمامة ومنها إلى الأنف والفم عند ارتدائها من جديد".





آخر مستجدات فيروس كورونا وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.