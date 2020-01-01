متحديا أزمته القلبية.. خالد النبوي يخضع لتمرينات قاسية داخل الجيم (فيديو)





نشر النجم خالد النبوي، فيديو له أثناء قيامه أدائه تدريبات رياضية داخل الجيم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر".

وعلق النبوي على الفيديو قائلا: ”ما قبل التصوير، فركش الإجازة

يذكر أن الفنان خالد النبوي تعرض في يناير الماضي، لأزمة قلبية وعلى أثرها تم نقلة إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وأجرى عملية قسطرة قلبية.

وكانت آخر أعمال خالد النبوي مسلسل لما كنا صغيرين وشارك به في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين "، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، ويشاركه في البطولة ريهام حجاج، محمود قابيل، كريم قاسم وآخرون.























