سر ظهور "سيف" في خطبة الجمعة بـ"آيا صوفيا" (فيديو)

السبت 25/يوليه/2020 - 01:35 ص
محمد الباز
محمد الباز
شيماء حسن
قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الدين سياسيا لتحقيق مطامعه في قضية "آيا صوفيا"، كاشفًا عن السبب الذي جعل إمام المسجد يمسك بسيف محمد الفاتح أثناء خطبة الجمعة اليوم من مسجد آيا صوفيا.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن في لغة الإمساك بالسيف، يكون إمساك السيف باليد اليمنى دليل على الهجوم، وإمساكه باليسري دليل على حالة السلم والدفاع، أما ما فعله خطيب أردوغان أنه أمسك بالسيف باليدين، فهو يعني التأهب والإنذار".

وأضاف، "أن إصرار أردوغان على الصلاة في آيا صوفيا اليوم وقرأته للقرآن ليوهم العالم أنه إمام المسلمين الذي حول كنيسة إلى مسجد"، متابعا: "أردوغان خرج من الرحم العفن للإخوان"، لافتًا إلى أن الرئيس الاتركي يغازل المسلمين ويلعب على عواطفهم وهذا نفس منطق الجماعة الإرهابية. 

وفي ذات السياق كشف إسلام بحيري، المفكر والباحث، الرسائل السياسية لاستخدام رجب طيب أردوغان لقضية آيا صوفيا لجذب مزيد من الأتباع عبر استخدام الدين الإسلامي على غرار جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "بحيري"، في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "أردوغان يلعب على مشاعر المتدنيين ومن يحبون الإسلام، ويسير على درب جماعة الإخوان في استخدام الدين الإسلامي للعب على مشاعر المسلمين لتحقيق مزيد من الجماهيرية السياسية له".

وتابع المفكر والباحث: "محمد الفاتح كان رجلا سفاحا مغتصبا قاتلا حول كنيسة آيا صوفيا لمسجد عنوة وهذا مخالف لتعاليم الدين الإسلامي".

صلاة الجمعة في آيا صوفيا
كان الرئيس التركي، قد أدى أمس، أول صلاة جمعة في متحف آيا صوفيا بعد قرار تحويله إلى مسجد وسط استنكار دولي.

ووصل أردوغان، إلى آيا صوفيا مرتديا كمامة برفقة أعضاء حكومة ورئيس الشؤون الدينية على أرباش وعدد كبير من الأتراك الذين احتشدوا في لأداء أول صلاة جمعة عقب افتتاحه كمسجد.

وأطلقت العديد من الكنائس العالمية دعوات لإعلان حداد عام في الكنائس، الجمعة، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التي تحولت لمتحف في القسطنطينية وهو الاسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء في صلوات أخرى، وذلك احتجاجًا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وإقامة أول صلاة به اليوم.

ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.

وأعلن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس، أن أمس الجمعة، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات الأرثوذكسية والمسيحية، مضيفا: "في هذا اليوم سأترأس خدمة مدائح العذراء مريم في كاتدرائية العاصمة أثينا، أدعوكم جميعًا إلى ترديد المدائح بصوت واحد: "إلى والدة الإله الحصن الذي لا يقهر".

وأصدر بطريرك جميع الأرمن كاريكين الثاني، بيان إدانة ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أن الإيبارشية الشرقية وجميع إيبارشياتها ستنضم إلى إخوتنا وأخواتنا المسيحيين الأرثوذكس، بروح من التضامن المحب والدعم الأسرى، خلال يوم الحداد هذا على تحويل كاتدرائية آيا صوفيا، أمس الجمعة 24 يوليو.

وأعلن مجمع الإيبارشية المقدس لكنيسة كريت، أنه يشارك في الألم والحزن لتحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، وأن الجمعة القادمة، عند الساعة 12 ظهرا، سيكون هناك رنين جرس حداد مدته عشر دقائق في جميع الكنائس المقدسة في كريت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسجد أيا صوفيا كنائس العالم بوابة الفجر الفجر آيا صوفيا أساقفة أثينا

أخبار تهمك

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 10 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

نابولي يحدد بديل كوليبالي من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يرفض القاطرة الإفريقية ويختار صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل| شاهد.. أول رد فعل من ريم البارودي على خطوبة أحمد سعد من عارضة أزياء (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة غير سارة.. إثيوبيا تسعى لبناء 3 سدود أخرى (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أردوغان يثير استفزاز الكنائس.. تفاقم أزمة تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد

الكنيسة الأرمنية تعلن يومًا للحداد على "آيا صوفيا"

بسبب أردوغان.. رئيس أساقفة أمريكا يلتقي ترامب ونائبه

تزامنا مع صلاة الجمعة به.. كنائس تعلن الحداد على "آيا صوفيا"

بعد تحويله لمسجد.. أردوغان يصلى الجمعة بـ"آيا صوفيا" وسط استنكار دولي

خطة عاجلة.. تحرك جديد من الحكومة اليونانية في قضية آيا صوفيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:05 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

09:32 م

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

12:02 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً