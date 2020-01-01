سر ظهور "سيف" في خطبة الجمعة بـ"آيا صوفيا" (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الدين سياسيا لتحقيق مطامعه في قضية "آيا صوفيا"، كاشفًا عن السبب الذي جعل إمام المسجد يمسك بسيف محمد الفاتح أثناء خطبة الجمعة اليوم من مسجد آيا صوفيا.





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" أن في لغة الإمساك بالسيف، يكون إمساك السيف باليد اليمنى دليل على الهجوم، وإمساكه باليسري دليل على حالة السلم والدفاع، أما ما فعله خطيب أردوغان أنه أمسك بالسيف باليدين، فهو يعني التأهب والإنذار".



وأضاف، "أن إصرار أردوغان على الصلاة في آيا صوفيا اليوم وقرأته للقرآن ليوهم العالم أنه إمام المسلمين الذي حول كنيسة إلى مسجد"، متابعا: "أردوغان خرج من الرحم العفن للإخوان"، لافتًا إلى أن الرئيس الاتركي يغازل المسلمين ويلعب على عواطفهم وهذا نفس منطق الجماعة الإرهابية.





وفي ذات السياق كشف إسلام بحيري، المفكر والباحث، الرسائل السياسية لاستخدام رجب طيب أردوغان لقضية آيا صوفيا لجذب مزيد من الأتباع عبر استخدام الدين الإسلامي على غرار جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال "بحيري"، في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "أردوغان يلعب على مشاعر المتدنيين ومن يحبون الإسلام، و يسير على درب جماعة الإخوان في استخدام الدين الإسلامي للعب على مشاعر المسلمين لتحقيق مزيد من الجماهيرية السياسية له".



وتابع المفكر والباحث: "محمد الفاتح كان رجلا سفاحا مغتصبا قاتلا حول كنيسة آيا صوفيا لمسجد عنوة وهذا مخالف لتعاليم الدين الإسلامي".





صلاة الجمعة في آيا صوفيا كان الرئيس التركي، قد أدى أمس، أول صلاة جمعة في متحف آيا صوفيا بعد قرار تحويله إلى مسجد وسط استنكار دولي.